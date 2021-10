Halo Infinite: 2 splendidi wallpaper in 4K e un recap delle novità da 343 Industries

Nella notte, tra le pagine del blog Halo Waypoint è apparso un nuovo Community Update, con il quale i ragazzi di 343 Industries hanno fatto un duplice regalo a tutti i fan in trepidante attesa di Infinite e ricapitolato le novità più importanti legate al franchise.

L'intervento si è aperto con due nuovi artwork in 4K con protagonista Master Chief, intitolati rispettivamente Sacrificio e Speranza, due tematiche che i fan sanno essere incredibilmente care al protagonista della saga. Se volete utilizzarli come wallpaper per i vostri desktop e/o cellulari, potete scaricarli comodamente dalla galleria in calce alla notizia. In alternativa, qui trovate un file zip con le immagini non compresse fornite direttamente da 343 Industries.

Con questo Community Update gli sviluppatori hanno anche fatto un recap delle ultime notizie sul franchise. Per quanto riguarda il gioco in arrivo l'8 dicembre, nei giorni scorsi abbiamo scoperto le regole della modalità competitiva e i primi dettagli tecnici sulla versione PC di Halo Infinite. In Halo The Master Chief Collection, invece, ha preso il via la Stagione 8, ricca di nuovi oggetti sbloccabili tra i quali spiccano l nuovi set d'armatura mitici per il terzo capitolo. Per quanto concerne Halo 5: Guardians, abbiamo appreso che subito dopo il lancio di Infinite riceverà l'ultimo aggiornamento delle playlist della sua storia. L'ultima stagione Arena Classifica prenderà invece il via a dicembre, andando avanti a tempo indefinito. L'obiettivo del team è ovviamente quello di concentrarsi primariamente sul supporto continuato del multiplayer gratuito di Halo Infinite negli anni a venire.