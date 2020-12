Halo Infinite: i fan avranno ciò che meritano, promette Bonnie Ross

È stato un anno difficile per 343 Industries, che era intenzionata a lanciare sul mercato Halo Infinite prima di rendersi conto dei limiti del progetto. Dopo averlo rinviato al 2021, lo studio si è messo al lavoro per riportarlo in carreggiata.

È stata un'annata dolceamara, ma mentre volge al termine il capo dello studio Bonnie Ross si è detta incredibilmente emozionata per quella che sta per cominciare. La fondatrice ha concluso un lungo intervento su Halo Waypoint in questo modo: "Il 2021 sarà un grande anno per il franchise di Halo. Come abbiamo annunciato recentemente, Halo Infinite verrà pubblicato nell'autunno del 2021. Mi rendo conto che l'attesa è difficile, e vi assicuro che il team è intenzionato a consegnarvi il gioco il prima possibile, ma vuole anche darvi qualcosa di speciale... l'Halo che meritate. Grazie per la vostra pazienza, per la vostra comprensione e soprattutto per le parole di supporto nei confronti del team. Non sono in grado di esprimere quanto sono grata per la community di Halo e l'incoraggiamento che ci avete dato. Ci ha risollevati e ci ha fornito il propellente per andare avanti. Come avete visto nel nostro recente post, il team sta facendo dei grandissimi progressi e freme dalla voglia di mostrarvi dell'altro".

Il post al quale fa riferimento la Ross è stato pubblicato lo scorso 9 dicembre, e ci ha fornito un assaggio del multiplayer e della personalizzazione di Halo Infinite. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato nell'autunno del 2021 su PC, Xbox Series X|S e pure su Xbox One, nonostante i recenti rumor che volevano l'edizione last-gen cancellata.