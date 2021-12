Halo Infinite, 23 headshot con un solo colpo di Fucile di Precisione: l'impresa giapponese

Halo Infinite non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato, eppure si sta già rivelando teatro di imprese memorabili alle quali nessuno avrebbe mai immaginato di assistere. Un giocatore giapponese è riuscito a mettere a segno 23 headshot con un solo colpo di fucile di precisione.

L'impresa, in realtà, è meno incredibile di quanto si possa pensare, pur essendo indubbiamente degna di nota. Un giapponese si è messo d'accordo con gli altri 23 giocatori di un match di Big Team Battle, i quali si sono disposti ordinatamente uno in fila all'altro aspettando di essere "headshottati". Il giocatore non ha dovuto fare altro che posizionarsi adeguatamente e sparare un singolo colpo di fucile di precisione, che ha trapassato le teste di tutti i nemici mettendo a segno una multi-kill epocale. Potete assistere anche voi all'impresa guardando il video allegato in calce a questa notizia.

Il multiplayer gratis di Halo Infinite, ricordiamo, è attualmente disponibile in fase Beta in tutto il mondo. Durante queste settimane di Accesso Anticipato 343 Industries ha attentamente ascoltato il feedback dei giocatori ed è già intervenuta su alcuni degli aspetti più criticati, tra cui il sistema di progressione di Battle Pass ed Eventi di Halo Infinite. Il debutto ufficiale della modalità è atteso per l'8 dicembre, giorno in cui arriverà sul mercato anche la nuova campagna di Master Chief, disponibile fin dal day one anche in Xbox Game Pass.