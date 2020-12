Halo Infinite, 343 critica i rumor e promette novità: la strada 'non è stata facile'

Di recente, in particolare, una dubbia ondata di rumor su Halo: Infinite ha richiamato in causa la presenza nel gioco di una modalità battle royale, oltre all'intenzione di portare sul mercato un notevole numero di produzioni ad esso collegate, tra cui due spin-off già in produzione. Sulle indiscrezioni 343 Industries non si è espressa in modo diretto, ma il Community Manager della software house, Brian Jarrad non ha esitato a citare su Twitter "freschi rumor infondati su Halo: Infinite" . Se già vi erano dubbi di rilievo sull'attendibilità delle informazioni, queste risultano dunque ormai definitivamente smentite. Nel suo intervento sul social network, Jarrad rivolge inoltre un messaggio sentito ai fan della saga sci-fi di casa Microsoft. " La strada per Halo: Infinite non è stata facile. - scrive il membro di 343 Industries - Quest'anno in particolare è stato carico di sfide. Abbiamo centinaia di sviluppatori che semplicemente vogliono davvero realizzare il miglior gioco di Halo nelle loro possibilità. [...] Nessun aggiornamento è in grado di soddisfare tutti . Vogliamo voltare pagina col volgere al termine del 2020 e lasciarci alle spalle le sfide di quest'anno per guardare al 2021 ". Il Community Manager ha inoltre fatto appello alla comprensione e alla pazienza dei videogiocatori. Di recente, 343 Industries ha ribadito che Halo: Infinite sarà mostrato quando sarà ritenuto pronto .

As an avid fan of many properties (games, movies, TV, music) I 100% understand and appreciate the passion the Halo community has. I also understand the frustration when things don’t go the way you want or it feels like you’re somehow being wronged or not heard. — Brian Jarrard (@ske7ch) December 1, 2020

No update is going to satisfy everyone. We want to turn the corner as 2020 comes to an end and leave the challenges of this year behind us and look ahead to 2021. We are committed to bringing you along on this journey, we just ask for bit of patience and understanding. 🙌 — Brian Jarrard (@ske7ch) December 1, 2020