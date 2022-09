Halo Infinite: 343 Industries sta per dire addio pure a David Berger?

Neppure il tempo di metabolizzare l'addio della fondatrice Bonnie Ross, motivata da questioni del tutto personali, che torniamo qui a parlare di un'altra figura di spicco pronta a lasciare 343 Industries.

Secondo un report di Lords of Gaming corrobarato da alcune fonti di Windows Central, l'Engineering Director David Berger starebbe per lasciare 343 Industries. La notizia non è ancora stata ufficializzata dagli interessati, dunque non può essere considerata ufficiale, tuttavia l'autorevolezza delle fonti depone a favore della veridicità dell'informazione.

Davide Berger, dopo un passato a FASA Interactive, ha trascorso in 343 Industries ben 14 anni della sua vita lavorativa. Agli albori dello studio ha contribuito ad erigere dalle fondamenta un team composto da 120 ingegneri, che negli anni hanno svolto un ruolo decisivo nello sviluppo di giochi come Halo 4, Halo 5 e Halo Infinite, oltre che nella messa a punto dell'engine di nuova generazione Slipspace. In mancanza di dichiarazioni ufficiali - Microsoft non ha ancora risposto alla richiesta di informazioni di Windows Central - non siamo a conoscenza delle motiviazioni che potrebbero aver spinto una colonna portante come Berger a lasciare lo studio.

Intanto, ricordiamo che dopo l'addio di Bonnie Ross il comando di 343 Industries è finito nelle mani di Pierre Hintze, veterano che ha contribuito in maniera sostanziale al "salvataggio" del disastroso multiplayer di Halo: The Master Chief Collection.