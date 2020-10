Halo Infinite e 343 Industries: ancora cambiamenti per il team, secondo rumor

In seguito all'annuncio ufficiale della scelta di procedere con un rinvio di Halo: Infinite al 2021, l'assetto organizzativo del team di sviluppo ha subito diverse variazioni.

Tra queste ultime, la più rilevante è sicuramente rappresentata dal ingresso di Joseph Staten in 343 Industries. Veterano di casa Bungie e dunque con esperienza legata allo sviluppo dei primi capitoli della saga di Master Chief, quest'ultimo ha raccolto le redini del progetto, con l'incarico di guidare lo sviluppo della campagna di Halo: Infinite. Contestualmente, nel mese di agosto, Pierre Hintze assumeva la direzione dei lavori sul comparto multiplayer del titolo Microsoft.

Sconvolgimenti importanti, ma che secondo un rumor potrebbero non essere gli ultimi. A instillare il dubbio è Brad Sams, Executive Editor presso BWW Media Group. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, quest'ultimo riferisce infatti di "voci di corridoio in merito a ulteriori cambiamenti in 343 Industries". Per il momento, Brad Sams non ha voluto offrire ulteriori dettagli in merito, commentando che tuttavia il tutto potrebbe divenire presto di dominio pubblico in ogni caso. A scanso di equivoci, l'Executive Editor ha specificato che le indiscrezioni di cui parla non hanno nulla a che vedere con Halo: Infinite in sé.



Ribadendo che si sta parlando di rumor non confermati, ricordiamo che al momento la data di uscita di Halo: Infinite è ignota.