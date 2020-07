Halo Infinite: 343 Industries è in difficoltà? Alcuni ex dipendenti criticano lo studio

Il subreddit di Halo è in subbuglio, dopo la presentazione di Halo Infinite all'evento Xbox Games Showcase in molti hanno iniziato a puntare il dito contro 343 Industries e Microsoft e a quanto sembra molti dipendenti dello studio si sarebbero lamentati (con post anonimi) proprio su Reddit e social network.

Numerosi i post che parlano di 343 Industries come di una realtà ricca di talenti ma gestita piuttosto male per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, in particolare molti ex dipendenti sembrano accusare i manager dello studio che "negli anni hanno creato giochi brutti e sono ancora al lavoro posto", non mancano inoltre lamentele su altri colleghi (anche veterani) e sulla scarsa predisposizione di molti a lavorare in team, non preoccupandosi se le modifiche apportate ad alcuni aspetti del gioco vadano a creare altri problemi.

Tanti sarebbero i dipendenti assunti a gettone solamente per non bucare le scadenze di consegna, inoltre si parla anche di strumenti di lavoro non adeguati alla creazione di un engine next-gen con alcuni tool vecchi di circa dieci anni. A commentare la (presunta) situazione di 343 troviamo anche Richard Musucci di ReviewTechUSA (canale con oltre 900.000 iscritti) il quale conferma di aver parlato con una sua fonte in Microsoft trovando effettivamente riscontri alle lamentele espresse sui social.

Al momento in ogni caso manca un qualsiasi commento da parte di 343 Industries e Microsoft, dunque restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni da parte dello studio di Seattle.