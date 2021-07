Halo Infinite: 343 Industries fornisce importanti dettagli sugli imminenti Beta test

343 Industries ha diffuso il nuovo aggiornamento mensile di Inside Infinite, incentrato sull'atteso Halo Infinite e relativo a luglio 2021. Nel nuovo, corposo post gli sviluppatori si soffermano su cosa i giocatori potranno aspettarsi dal Beta test del nuovo capitolo della serie, il cui inizio dovrebbe essere imminente.

Anzitutto 343i ribadisce nuovamente l'importanza di iscriversi al programma Halo Insider in modo da avere una chance per ricevere gli invito per la Beta. Ovviamente non è assicurato l'invito a chiunque si iscriva al programma, almeno per le fasi iniziali dei test, dato che gli sviluppatori intendono muoversi con calma ed attenzione in modo da testare le funzionalità del gioco nel migliori modo possibile. A tal proposito i test vengono considerati una sorta di preview tecnica volta a mettere alla prova tutte le funzionalità online e di gameplay e valutarne così l'efficacia.

343i desidera inoltre ricevere il feedback dei giocatori su tutti i contenuti principali del gioco quali ad esempio gameplay, mappe, modalità di gioco, interfaccia utente e Battle Pass. Non tutti i feedback ricevuti verranno presi necessariamente in considerazione, ma gli sviluppatori assicurano che saranno trasparenti su cosa prenderanno in considerazione e cosa verrà invece messo in disparte.

I test iniziali permetteranno ai giocatori di giocare la modalità Bot Slayer Mode facendo ricorso a un armamentario discretamente vasto e combattendo su tre diverse mappe: Bazaar, Recharge e Live Fire. In questo modo sarà messa alla prova anche l'efficienza dei bot presenti sul campo di battaglia, con la possibilità di poter impostare il livello di difficoltà tra Recluta, Marine, ODST e Spartan: i diversi livelli di difficoltà riguarderanno unicamente l'intelligenza artificiale dei bot e non influenzerà sull'efficacia delle armi, la salute massima ed altre caratteristiche.

343 Industries non rivela ancora quando i test partiranno: non a caso, infatti, gli inviti per la Beta di Halo Infinite non sono ancora partiti, ma sembra ormai questione di poco tempo. Nel frattempo il co-creatore di Halo si è detto inquieto e fiducioso sul ritorno di Master Chief.