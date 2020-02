Halo Infinite: 343 Industries ci mostra come ha ricreato il suono delle armi

Dopo aver discusso delle potenzialità grafiche dello Slipspace Engine, gli autori di 343 Industries pubblicano un nuovo video per mostrarci come hanno riprodotto il suono delle armi che ritroveremo in Halo Infinite.

Nel breve ma interessante filmato propostoci dalla sussidiaria americana degli Xbox Game Studios, i canali social di 343 Industries danno spazio alle sessioni compiute al poligono di tiro dal Principal Software Engineering Lead della compagnia.

Utilizzando diverse tipologie di armi come pistole, mitragliatrici e fucili, gli sviluppatori di Halo Infinite hanno potuto ricampionare tutti i suoni principali che verranno prodotti dagli equipaggiamenti in dotazione a Master Chief (e ai suoi emuli del comparto multiplayer) nel corso della prossima, attesissima avventura sci-fi che l'attende a fine anno.

Prima di lasciarvi al video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della serie di Halo, vi ricordiamo che la commercializzazione di Halo Infinite è prevista per Natale 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X, con approdo immediato su Xbox Game Pass. A tal proposito, vale la pena riprendere le parole di Phil Spencer sulle poche esclusive al lancio di Xbox Series X per avere un quadro più chiaro della strategia attuata da Microsoft per la nextgen tra retrocompatibilità totale, evoluzione di Project xCloud e crescita di Xbox Game Pass.