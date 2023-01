Halo Infinite: 343 Industries non avrebbe in cantiere alcun DLC per la campagna

Le brutte notizie provenienti da quel di 343 Industries continuano a susseguirsi, soprattutto in seguito ai licenziamenti per il team di Halo Infinite a causa della dirigenza, secondo quanto riferito da un dipendente. Intanto, sul versante produttivo di contenuti al supporto post-lancio dell'ultimo capitolo di Halo, giungono pessime notizie.

Mentre ci si domanda se il futuro di Halo Infinite sia lontano a 343 Industries o meno, alcuni esponenti del panorama giornalistico hanno rilasciato alcune informazioni su quello che dovrebbe essere il futuro - a quanto pare tutt'altro che piacevole - dell'ultima iterazione di Halo: al momento non vi sarebbero DLC in produzione per la campagna di Halo Infinite.

A lanciare la notizia sono Jason Schreier e Jez Corden, che nelle ultime ore hanno affermato quanto segue: "Ho sottoposto questi punti a diverse persone. Se è vero che 343 si concentra sul multiplayer, la storia dei DLC per la campagna è falsa (non credo che ci fosse molto in programma) e molte di queste cose sono sbagliate o speculazioni", dichiara Schreier, a cui seguono a ruota libera le dichiarazioni del collega Corden.

"Non c'è mai stato alcun DLC della campagna in sviluppo. Non so come si possa scartare qualcosa che nemmeno esiste"; sono queste le affermazioni di Jez Corden, che ha commentato tutte le indiscrezioni che vedevano in fase di sviluppo un DLC per la campagna di Halo Infinite attraverso il proprio profilo Twitter. Niente buone notizie all'orizzonte per i fan di Halo.

Dunque, senza alcun dubbio a tal riguardo, le affermazioni di cui sopra smentiscono senza alcun dubbio tutte le voci di corridoio che vedevano in fase di sviluppo una serie di contenuti aggiuntivi per la modalità single player dell'esclusiva targata 343 Industries e Microsoft. Al contrario, infatti, sembrerebbe che la modalità storia di Halo Infinite sia stata del tutto abbandonata dal team di sviluppo.

Purtroppo non vi è modo di sapere con certezza se si tratti di un'informazione veritiera, nonostante l'attendibilità delle due fonti lasci poco spazio ai possibili dubbi in merito a quelle che sembrerebbero essere solo alcune delle problematiche che recentemente hanno colpito il team di sviluppo.