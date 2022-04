Halo Infinite: 343 Industries non ha piani per l'arrivo di Cortana nel multiplayer

Ancora oggi Cortana è uno dei personaggi più iconici ed amati dai fan di Halo. L'IA che per lungo tempo ha accompagnato Master Chief sui campi di battaglia non è tuttavia presente nel multiplayer di Halo Infinite, motivo per cui molti giocatori negli scorsi mesi hanno chiesto la sua inclusione a 343 Industries.

Tuttavia, la compagnia al momento non ha nessun piano per introdurre l'iconico personaggio nelle componenti online dell'ultimo episodio della serie, come rivelato da Joseph Staten di 343i rispondendo ad un fan su Twitter: "Per quanto ami Cortana, non ci sono attualmente piani per rendere Cortana una IA disponibile nel multiplayer", si è limitato a rispondere. Sebbene non sia da escludere totalmente il possibile arrivo del personaggio in futuro, sembra dunque impossibile vederla introdotta a stretto giro, dato che gli sviluppatori stanno attualmente dando priorità ad altri fattori.

Situazione analoga anche per gli Elite, altri personaggi molto richiesti dalla community ma che molto difficilmente diverranno giocabili online. A confermarlo è il Community Manager di 343i, Brian Jarrard, rispondendo a una lista di richieste di un follower: "Lo dirò sinceramente, abbiamo numerose problematiche fondamentali di cui occuparci prima. Potremmo rendere giocabili gli Elite in seguito, ma mi dispiace dirti che attualmente non sono una priorità e non ci stiamo lavorando".

343 Industries è concentrata sui contenuti relativi alla Roadmap 2022 di Halo Infinite, con modalità molto attese quali la Campagna Co-op e la Forgia in arrivo entro l'anno. Inoltre, la battle royale di Halo Infinite sembra esistere per davvero, stando al giornalista Jez Corden. Il team ha dunque il suo gran da fare da qui fino a tutto il resto del 2022.