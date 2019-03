Halo Infinite: 343 Industries promette che sarà un gioco totalmente diverso

Molto probabilmente Halo Infinite è il titolo con il quale 343 Industries ha intenzione di reinventare il franchise. Dalle scelte dei giocatori all'interno della storia, all'introduzione di meccaniche RPG, sembra sia chiaro che gli sviluppatori abbiano in mente una svolta per la serie .

Stando agli ultimi report inoltre, la software house avrebbe piani diversi anche per quanto rigurda il supporto al gioco, per cui Halo Infinite potrebbe adottare addirittura il modello dei titoli live service.

Ne ha parlato di recente Kiki Wolfkill, tra i vertici del brand, che ha confermato che lo studio sta studiando metodi per l'uscita di nuovi contenuti in maniera più veloce, in modo da poter tenere testa ai trend di mercato in continua evoluzione, e che vorrebbe dire che il videogame potrebbe cambiare radicalmente anche in corso d'opera.

"Dobbiamo essere in grado di cambiare contenuti rapidamente. Non possiamo permetterci di aspettare tre anni ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto, e di tenerlo per sempre così, perché i ragazzi cambiano gioco ogni settimana", ha dichiarato Wolfkill.

L'ipotesi più plausibile dunque è che si stia studiando un modello di contenuti post-lancio che cambi in maniera costante. Che sia un bene o meno, solo il tempo potrà dirlo.

Halo Infinite è ancora privo di data d'uscita, ma stando ad alcuni rumor dovremo saperne di più nel corso dell'E3. Frank O'Connor, direttore del franchise, ha assicurato ai fan che il titolo sarà disponibile su Xbox One.