Halo Infinite: 343 Industries svela tre cose che non saranno nel gioco

Halo Infinite punta a rivoluzione il franchise di appartenenze con tante novità assolute per la serie. Nel corso dell'ultima puntata di Inside Infinite, 343 Industries ci ha parlato ad esempio di alcune funzionalità inedite, che andranno ad arricchire l'ambiente sandbox dell'anello Zeta Halo.

Tra queste figureranno il meteo dinamico, con nebbia e vento che varieranno in tempo reale, e l'intelligenza artificiale influenzata dal ritmo circadiano, con alcune creature che saranno visibili solo di notte. Il ciclo giornaliero influenzerà in qualche modo anche le cutscene, mentre l'esperienza offrirà una grande libertà d'approccio, lasciando ai giocatori la scelta delle attività da svolgere.

C'è tanta carne al fuoco, quindi per forza di cose sono state scartate alcune feature. Durante la trasmissione, 343 Industries ha confermato che in Halo Infinite non sarà possibile impugnare due armi contemporaneamente. Nonostante sia apparsa solamente in Halo 2 e Halo 3, la funzionalità "Dual Wielding" è ancora oggi una delle più apprezzate da fan. Purtroppo per loro dovranno imparare a farne a meno anche in Infinite. Lo studio di sviluppo ha inoltre confermato che non è previsto un sistema di potenziamento delle armi e che non sarà possibile impersonare un Elite, dal momento che la storia sarà incentrata su Master Chief.

Halo Infinite non ha ancora una data d'uscita precisa, ma è atteso nel corso dell'autunno del 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, con un anno di ritardo rispetto alla finestra di lancio originaria.