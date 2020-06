Halo Infinite: 343 Industries voleva conquistare l'E3 2020 con il suo gioco

La scorsa settimana sarebbe dovuto andare in scena lo show videoludico più importante in assoluto, l'E3 2020. La pandemia di Coronavirus, come ben sapete, ha completamente stravolto i piani. Mentre noi, da casa, stiamo ugualmente ricevendo la nostra imprescindibile dose di annunci e sorprese, i principali attori dell'industria hanno accusato il contraccolpo.

A quanto pare, tra i grandi protagonisti ci sarebbe stato pure Halo Infinite. La nuova avventura di Master Chief accompagnerà il lancio di Xbox Serie X a fine anno, e i ragazzi di 343 Industries sono ansiosi di mostrarcelo. Uno dei più dispiaciuti per il mancato viaggio a Los Angeles è il Community Manager Brian "Ske7ch" Jarrard, secondo il quale Halo Infinite avrebbe sicuramente conquistato lo show e il cuore dei videogiocatori, segnando un trionfante ritorno per lo Spartan.

"So che è banale e senza senso, visto lo stato del nostro paese e i problemi molti più importanti... ma in un universo parallelo la scorsa settimana saremmo andati all'E3. Sono depresso. Questo doveva essere il nostro grande anno per conquistare lo show. Mi mancano tutti i miei amici dell'industria e le nostre bricconate".

Per fortuna, a 343 Industries non mancheranno le occasioni per mostrarci la sua creatura, della quale è tanto orgogliosa. È già stato confermato che Halo Infinite sarà uno dei protagonisti dell'evento dedicato ai first party di luglio.