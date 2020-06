Halo Infinite: 343 ha investito molte risorse sull'HDR?

Halo Infinite supporterà l'HDR ma secondo quanto rivelato dall'utente di ResetERA EvilBoris, lo studio sembra aver investito molte risorse in questa tecnologia con l'obiettivo di garantire un maggior impatto rispetto all'HDR "standard"

EvilBoris è un giornalista di HDTVTest e recentemente ha avuto modo di valutare alcuni aspetti legati alla prossima console Microsoft e in particolar modo di testare proprio l'utilizzo dell'HDR con alcuni videogiochi retrocompatibili con Xbox Series X (EvilBoris non cita nessun titolo in particolare a questo proposito) ma non solo, sottolineando come 343 Industries abbia "messo a segno grandi sforzi per utilizzare l'HDR in maniera innovativa in Halo Infinite".

Lo studio di Seattle ha impiegato tempo e denaro con grossi investimenti per aprire nuove porte all'utilizzo dell'HDR, EvilBoris parla espressamente di Halo Infinite ma è facile immaginare come le migliorie in questione siano in realtà parte integrante dello SlipSpace Engine, il motore di nuova generazione dello studio, e dunque utilizzato anche per tutte le future produzioni Next-Gen targate 343.

La fonte parla "Special HDR" senza però scendere nei dettagli tecnici, dunque non ci resta che attendere eventuali informazioni in merito da parte del team di sviluppo. Halo Infinite è atteso per la fine dell'anno in contemporanea con Xbox Series X, attualmente lo studio sta lavorando in Smart Working a causa dell'epidemia Coronavirus, non è chiaro in che modo questo abbia avuto impatto sullo sviluppo del gioco.