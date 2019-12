Halo Infinite: 343 promette un grande 2020 e pubblica due nuove concept art in 4K

Si avvicina rapidamente l'inizio del nuovo anno, che porterà con sé la prossima generazione di console, oltre ad un ampio numero di titoli molto attesi dal pubblico.

Tra questi ultimi possiamo senza dubbio citare anche Halo: Infinite, nuovo capitolo dell'epopea sci-fi targata 343 Industries. Gli ultimi aggiornamenti sul progetto risalgono all'E3 2019, ma, complice forse l'atmosfera natalizia, la software house ha deciso di offrire ai giocatori un piccolo regalo. Sulle pagine del blog ufficiale della serie Halo sono infatti state pubblicate due nuove concept art dedicate ad Halo: Infinite. Entrambe sono disponibili in risoluzione 4K: ne trovate un'anteprima direttamente in calce a questa news, cosa ve ne pare?

Ma non solo, per chiudere il 2019 e preparare il terreno alle novità in arrivo il prossimo anno, Bonnie Ross, Studio Head presso 343 Industries ha indirizzato ai fan un lungo messaggio. "Non c'è stato nulla di più memorabile nel 2019 che poter finalmente annunciare che Halo Infinite arriverà su Xbox Series X il prossimo periodo invernale - leggiamo al suo interno - Le reazioni al nostro trailer E3 e al reveal di Chief e del Pilot sono state fenomenali [...] È difficile non guardare al prossimo anno, sapendo quanto abbiamo ancora da mostrare, ma siate certi che il 2020 si prepara ad essere il più grande anno di sempre per il franchise di Halo".



Il team di sviluppo ha inoltre condiviso alcuni dettagli su quelle che saranno le caratteristiche di Halo Infinite.