Halo Infinite: 343i delinea il funzionamento delle microtransazioni nel multiplayer

Avendo accolto il modello del free-to-play, anche Halo Infinite includerà delle microtransazioni con cui ottenere bonus e contenuti cosmetici all'interno del comparto multiplayer online. 343 Industries ha ora delineato più precisamente il funzionamento degli acquisti in-game, e ciò che sarà possibile ottenere tramite essi.

Come ampiamente prevedibile, il focus delle microtransazioni sarà rivolto agli oggetti cosmetici (non sono ancora stati annunciati i prezzi definitivi). Questi ultimi, tuttavia, saranno ugualmente ottenibili attraverso ricompense settimanali, progredendo nel Pass Battaglia, partecipando a eventi speciali e stagionali, raggiungendo livelli di abilità specifici ed anche ottenendo obiettivi nella modalità Campagna di Halo Infinite. Sarà inoltre possibile sbloccare contenuti cosmetici tramite gli accordi di Halo con marchi come Mega Construx e Rockstar Energy.



Le microtransazioni saranno poi utili a scambiare fra loro le sfide settimanali. È proprio tramite queste che sarà possibile incrementare il proprio livello nel Pass Battaglia, e non grazie al semplice accumulo di Punti Esperienza. I Challenge Swaps saranno in ogni caso ottenibili semplicemente giocando.

A proposito di Punti Esperienza, le microtransazioni consentiranno anche di ottenere degli XP Boost di 30 minuti (il minutaggio potrebbe variare nel prodotto finale) da utilizzare per il completamento più rapido di sfide settimali e giornaliere.



343 Industries ha infine aggiunto di voler rispettare il tempo del giocatore per quanto riguarda il completamento delle sfide ed il conseguente ottenimento di premi. Chiunque acquisti un Battle Pass può essere certo che il suo contenuto "non verrà offerto in nessun altro modo". Questo dovrebbe valorizzare l'acquisto del Pass Battaglia stesso da parte dei giocatori che decidono di supportare il team versando del denaro reale.

Halo Infinite sarà disponibile su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One a partire dall'8 dicembre. Ricordiamo che in questa settimana si terrà il nuovo test del multiplayer online dello shooter.