Halo Infinite: 343i mostra i progressi grafici del kolossal Xbox

Nell'ultimo, approfondito diario di sviluppo di Halo Infinite, il team di artisti digitali della sussidiaria degli Xbox Game Studios discute del lavoro svolto nell'ultimo mese e testimonia i visibili miglioramenti compiuti nel comparto grafico del kolossal FPS di Microsoft con una serie di immagini e artwork.

Protagonisti di questa ricca infornata di dettagli sullo stadio di sviluppo dell'esclusiva Xbox dall'annuncio del rinvio all'autunno del 2021 di Halo Infinite sono il responsabile artistico di 343i Justin Dinges, il Sandbox Lead Troy Mashburn e il World Designer John Mulkey.

In rappresentanza dell'intero team di sviluppo, i tre esponenti di 343 Industries accompagnano il nuovo diario con dei bozzetti preparatori che immortolano alcuni degli scenari da esplorare nella dimensione open world di Zeta Halo.

Il piatto forte dell'ultimo intervento dei ragazzi di 343i è però costituito dalle ultime immagini che mostrano l'attuale livello di dettaglio grafico raggiunto dagli autori statunitensi. In questi scatti si può notare un sensibile miglioramento nel sistema di illuminazione, una vegetazione più ricca, dei personaggi più curati e l'utilizzo in-game dei modelli poligonali ad altissima definizione intravisti a fine 2020 e a gennaio in una serie di render.

A destare attenzione sono poi le scene riprese dai grafici di 343 Industries in una immagine composita che riprende la medesima ambientazione ma con diversi effetti di illuminazione legati al ciclo dinamico giorno-notte. Date un'occhiata agli ultimi contributi multimediali condivisi da Microsoft e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, se ritenete o meno che i progressi su Halo Infinite per PC, Xbox One e Xbox Series X/S stiano andando nella direzione giusta.