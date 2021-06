Halo Infinite: 343i svela come potremo ottenere gratis l'armatura da samurai

Nel corso della presentazione del comparto multigiocatore online di Halo Infinite sul palco dell'E3 2021 ha catturato l'attenzione dei videogiocatori una particolare armatura per gli Spartan palesemente ispirata all'estetica delle corazze dei samurai.

In occasione dell'Xbox Showcase Extended, 343 Industries è tornata a parlare del multiplayer di Halo Infinite e tra i vari argomenti toccati nel corso del siparietto dedicato allo sparatutto c'è stata proprio l'armatura in stile samurai. Stando alle parole di Tom French, il quale ricopre il ruolo di associate creative director per quello che riguarda il multiplayer, tutti i giocatori potranno sbloccare questa skin in maniera completamente gratuita grazie al Pass della Stagione 1, di cui è una delle tante ricompense. A tal proposito, lo sviluppatore ha promesso che questa sarà solo una delle tante armature che i giocatori potranno ottenere e in futuro ne verranno mostrate altre.

Vi ricordiamo che i vari pass di Halo Infinite non scadranno come negli altri titoli con una struttura a stagioni e i giocatori potranno decidere in qualsiasi momento in quale pass avanzare con l'esperienza accumulata, così da non perdere alcuna ricompensa.

Sapevate che il trailer del multiplayer di Halo Infinite è già finito in tendenza su YouTube? Per chi non lo sapesse, la modalità multiplayer del gioco sarà gratuita per tutti e per giocare non servirà un abbonamento a Xbox Live Gold.