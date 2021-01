Halo Infinite: 343i ha terminato la componente sandbox, ora è tempo di ottimizzazione

Nel corso delle ultime ore è apparso sul portale Halo Waypoint un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori di Halo Infinite, all'interno del quale è stata data ai fan una notizia che lascia ben sperare sullo sviluppo dello sparatutto.

343 Industries ha infatti confermato in via ufficiale che la componente sandbox del gioco è stata completata e che il team che si occupa di questa parte del gioco si sta ora dedicando alla fase del cosiddetto "polishing", ovvero il processo di ottimizzazione finale che ha l'obiettivo di limare i difetti. Con il termine sanbox ci si riferisce all'insieme di veicoli, equipaggiamento armi e oggetti con i quali i giocatori possono interagire e che gli altri reparti della software house possono utilizzare per la creazione di contenuti legati alla storia, alle attività secondarie e alla modalità multiplayer. Si tratta in parole povere della base del gioco, fondamentale per il suo corretto funzionamento e per il corretto sviluppo di tutte le altre componenti. Allo stato attuale sembra che il gioco sia completo al 90% e 343 Industries ha confermato che, sebbene siano presenti diversi bug da sistemare prima del lancio, l'intero titolo sia giocabile interamente.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le nuove immagini render in-engine per le armi di Halo Infinite. Avete già letto il nostro articolo sulle migliorie grafiche e sul comparto multigiocatore di Halo Infinite?