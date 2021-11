Halo Infinite accoglie il Giappone Feudale: parte oggi l'evento gratis Fracture Tenrai

In attesa del lancio della Campagna di Halo: Infinite, prosegue la Beta dedicata al comparto multigiocatore free to play, ora pronta ad accogliere anche un primo evento speciale gratuito.

A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 novembre, gli Spartan potranno dilettarsi con Fracture: Tenrai, iniziativa in-game interamente dedicata al Giappone Feudale. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano, a partire dalle quali saranno accessibili i nuovi contenuti speciali. Con una durata limitata, Fracture: Tenrai si protrarrà sino alla giornata del 30 novembre, per poi fare ritorno in ulteriori date nel corso della Stagione 1 di Halo: Infinite.

Sul fronte dei contenuti, l'evento speciale consentirà di sbloccare una serie di ricompense esclusive, nel quadro di un Event Pass distinto dal Battle Pass che contraddistingue il multiplayer di Halo: Infinite. Caratterizzato da 30 livelli di avanzamento, il pass di Fracture: Tenrai proporrà ai giocatori delle speciali Sfide, mentre l'Esperienza accumulata durante le partite andrà a contribuire normalmente all'avanzamento nel Battle Pass. Tra le ricompense principali, troviamo l'Armatura Yoroi, con la quale arricchire il proprio Spartan con un tocco in stile samurai. Dettaglio di rilievo, l'Event Pass potrà essere completato anche in futuro, nelle prossime sessioni di attivazione di Fracture: Tenrai.



Oltre a personalizzazioni ed equipaggiamenti tematici, l'evento dovrebbe portare con sé anche delle speciali playlist, sulle quali però 343 Industries non ha ancora alzato il sipario.