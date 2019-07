Halo Infinite accoglie Sperasoft, gli autori delle animazioni di Mass Effect Andromeda

In base a una notizia lanciata dai colleghi di GenerationXbox e rimbalzata rapidamente in rete, i vertici di Microsoft avrebbero deciso di stringere un accordo con Sperasoft per aiutare gli autori di 343 Industries nello sviluppo delle animazioni di Halo Infinite.

L'azienda californiana vanta un'esperienza pluriennale nel settore, contribuendo alla realizzazione di kolossal del calibro di Rainbow Six Siege, AC Odyssey, COD Black Ops 4, Anthem e Mortal Kombat 11.

Ad alimentare le preoccupazioni di alcuni membri della community di Halo c'è però il ricordo, ancora vivo nella mente degli appassionati di videogiochi sci-fi, del lavoro svolto dagli stessi autori di Sperasoft con le criticatissime animazioni di Mass Effect Andromeda.

Nonostante le ampie garanzie date dal team statunitense, quindi, il dubbio approccio adottato da Sperasoft nella creazione delle animazioni dei personaggi di ME Andromeda ha spinto molti utenti ad accogliere questa notizia con relativa freddezza. A tal proposito, vale però la pena precisare che il ruolo di Sperasoft nello sviluppo di Halo Infinite sarà solo ed esclusivamente di supporto a 343 Industries, diversamente da quanto avvenuto in passato con le animazioni di Mass Effect Andromeda.

Al mastodontico progetto cross-gen per Xbox One e Xbox Scarlett del nuovo capitolo di Halo collaboreranno anche i programmatori di SkyBox Labs, la software artefice dello sfortunato sandbox Project Spark reinventatasi negli ultimi anni come società specializzata nella creazione di middleware per migliorare il netcode, l'IA e il gameplay nelle modalità multiplayer degli sparatutto ad alto budget. Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile a fine 2020 su Xbox One e Scarlett.