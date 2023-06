Halo Infinite e Activision, la serie potrebbe cambiare sviluppatore? Ne parla Matt Booty

Nel corso delle recenti dichiarazioni di Matt Booty, capo di Xbox Game Studios che ha annunciato che i futuri first-party di Microsoft usciranno solo su Series X/S e PC (dicendo così addio alla old-gen), tra i vari argomenti di discussione vi è stato quello della possibilità che Halo possa passare in mano ad altri studios interni alla compagnia.

Il tutto nasce dall'ultima chiacchierata del vertice dell'azienda con i microfoni di Axios, ai quali ha ampiamente parlato delle modifiche interne relative al ciclo di sviluppo delle produzioni videoludiche: come affermato dallo stesso Booty, l'approccio alla creazione dei giochi su PC e console Microsoft è cambiato, definendo il tutto come un processo fondamentale tradottosi nell'estensione delle tempistiche necessarie per l'iter di sviluppo di un AAA e non solo.

Nel corso della medesima intervista, però, la redazione di Axios ha chiesto a Matt Booty se sia stata presa in considerazione l'idea di passare lo sviluppo della serie di Halo ad un altro team interno agli Xbox Studios e se, qualora l'acquisizione di Activision-Blizzard dovesse andare in porto, la software house in questione possa essere quella dietro la creazione di progetti del calibro di Call of Duty, Overwatch e non solo.

"Se dovesse accadere una cosa del genere, dovrebbe provenire dagli studios. È improbabile che noi entriamo in gioco e lo imponiamo dall'alto. Noi ottimizziamo la creazione creativa, il che può avere dei pro e dei contro, ma è proprio quello l'obiettivo". Sono state queste le dichiarazioni dell'head of Xbox Game Studios, che evidenzia ancora una volta la direzione intrapresa dalla casa di Redmond circa la libertà dei team interni al marchio verde crociato. Al momento non vi è nulla di concreto sullo stato dell'acquisizione Microsoft-Activision e non vi sono rumor o certezze sul possibile cambio del team di Halo.



Eppure, non è da escludere che questo possa avvenire con l'ingresso di Activision-Blizzard negli studios Xbox. Nel frattemo, però, il progetto di 343 Industries continua a regalare tante novità: Halo Infinite ha da poco accolto un nuovo sistema di progressione nella carriera.