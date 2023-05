Halo Infinite si aggiorna:da Super Fiesta alle Ranked di King of the Hill, tutte le novità

La Stagione 3 Echoes Within di Halo Infinite prosegue con l'update di maggio, un aggiornamento ricco di novità per gli Spartan che si danno battaglia nel comparto multiplayer dello sparatutto targato 343 Industries.

Come preannunciato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios con l'ultimo approfondimento sulle pagine di Halo Waypoint, la nuova patch di Halo Infinite si premura di estendere il perimetro ludico dell'esperienza multigiocatore per abbracciare tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni.

La prima novità dell'aggiornamento in rollout dal 10 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S è rappresentata dall'introduzione del contatore di FPS nelle versioni Xbox di Halo Infinite, una funzione che si rivelerà particolarmente utile per tutti i creatori di contenuti che utilizzano la Forgia.

Il contatore di FPS consente ai creatori di mappe fan made di tenere sotto controllo il framerate per garantire delle prestazioni ottimali su console: il nuovo strumento, inoltre, offre ai pro player l'opportunità di tracciare le prestazioni ingame e analizzare in maniera approfondita le statistiche delle partite multiplayer disputate.

L'update del 10 maggio di Halo Infinite s'accompagna poi al ritorno della modalità Super Fiesta (da Halo 5) e all'ingresso della modalità King of the Hill nelle rotazioni delle lobby Classificate. Spazio anche a numerosi interventi di bilanciamento per le armi e gli equipaggiamenti, come il danno arrecato dalle granate Dynamo o Spyke e il depotenziamento del Disgregatore (con la rimozione del danno arrecato nel tempo da ogni scarica andata a segno).

Già che ci siamo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite.