Halo Infinite: aggiornamenti di 'alto livello' in arrivo, ma niente TGA per lo sparatutto

343 Industries è tornata a parlare di Halo Infinite e del rapporto tra con la community. Lo studio ha infatti dichiarato che nelle prossime settimane arriverà un "aggiornamento di alto livello" sullo stato dello sviluppo, preannunciando che il titolo non sarà protagonista al prossimo The Game Awards.

La notizia arriva tramite un post pubblicato su Reddit da Brian Jarrad, Community Director di 343 Industries che a proposito di Halo Infinite ha dichiarato: "in questo momento stiamo ancora attraversando l'enorme cascata di implicazioni e ramificazioni che ha portato il rinvio e il team sta lavorando a testa bassa su ogni aspetto del gioco. Non abbiamo nulla in programma per i TGA ma speriamo di riuscire almeno un aggiornamento di alto livello entro le prossime settimane in modo da poter ricominciare insieme questo viaggio dopo le vacanze natalizie. Mettere qualcosa insieme per i TGA come una demo richiederebbe un grande lavoro e causerebbe una sfida nel raggiungimento degli obbiettivi per le vacanze. So che è difficile aspettare ma la squadra sfrutterà al meglio questo tempo aggiuntivo e vogliamo essere sicuri di poter dare il massimo e di impegnarci per una maggiore trasparenza sulla strada da percorrere. Ci arriveremo e faremo ripartire il treno".

Insomma 343 Industries vuole impegnarsi per ricucire il rapporto con la propria community, passando questa volta da una maggiore trasparenza verso i fan. In attesa di conoscere gli aggiornamenti previsti dallo studio vi ricordiamo che secondo gli ultimi rumor Halo Infinite sarebbe quasi completo e dovrebbe arrivare nel corso del 2021.