Halo Infinite: da alcune immagini emergono i primi dettagli sulle missioni

Nel corso del primo filmato di gameplay di Halo Infinite, mostrato qualche giorno fa all'Xbox Game Showcase, è stato possibile vedere la mappa di gioco per una manciata di secondi. Analizzando con attenzione quei frame, alcuni utenti stanno provando ad immaginare quali saranno le missioni e le attività presenti sulla mappa.

Dando un'occhiata all'immagine possiamo innanzitutto fare una distinzione tra icone blu, rosse e gialle. Secondo gli utenti le prime indicano territori riconquistati da Master Chief e sotto il controllo della UNSC, quelle rosse segnalano la presenza dei nemici e quelle gialle stanno ad indicare attività con in palio ricompense per il potenziamento del protagonista. All'interno dei piccoli rombi colorati ci sono poi delle piccole icone bianche che permettono di comprendere alcuni dettagli sulla natura delle missioni: quelle con il bersaglio e il nome del nemico (Okro Vagaduun) potrebbero essere missioni di assassinio, quelle con un mirino attività di salvataggio degli alleati e quelle con dei cannoni potrebbero invece contrassegnare degli avamposti da liberare, così che non possano danneggiare i veicoli della propria fazione.

C'è chi pensa che le missioni possano essere aggiornate dagli stessi sviluppatori periodicamente, così da proporre agli utenti attività sempre nuove e ricompense attraverso le quali sbloccare personalizzazioni e potenziamenti. Si tratta ovviamente di ipotesi e bisognerà attendere informazioni ufficiali da 343 Industries per comprendere meglio il funzionamento del gioco.

A questo proposito, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà una sorta di piattaforma che verrà supportata per anni con nuovi contenuti. Di recente, inoltre, gli sviluppatori hanno svelato il numero di giocatori supportato per la coop online e in locale di Halo Infinite.