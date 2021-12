Halo Infinite, alcune modalità amate dai fan sono in arrivo: nuovo leak

Il comparto multiplayer di Halo Infinite ha saputo convincere critica e giocatori, tuttavia non pochi hanno mosso delle critiche legate alle playlist e modalità attualmente disponibili all'interno dello shooter Sci-Fi.

Con Slayer, Strongholds, CTF e Oddball tutti raggruppati in un'unica playlist, i fan non hanno apprezzato particolarmente il modo in cui le modalità sono stati rese disponibili al lancio. Dopo averle bollate come "decisioni anti-giocatore" e aver chiesto il ritorno di una serie di modalità classiche, sembra che l'utenza sarà presto accontentata dal team di sviluppo di 343 Industries.

Almeno questo è quanto rivela un nuovo leak, secondo cui alcune modalità, incluse Infection, King of the Hill e Griffball sono in dirittura d'arrivo. A suggerirlo, per la precisione, sono le 12 medaglie apparse all'interno del leak, e al momento completamente assenti nelle playlist accessibili dai giocatori. Le medaglie "Zombie Slayer" "Undead Hunter", e "The Sickness" lasciano per esempio presagire il ritorno dell'amata modalità Infection.

Come sempre, in ogni caso, sarà bene attendere che sia direttamente 343 Industries a rivelare i piani di aggiornamenti a cui sta lavorando. Lo studio di Microsoft ha intanto dato il via all'evento Winter Contingency, ricco di skin da ottenere. Il team di sviluppo, inoltre, ha precisato che il fix della modalità Big Time Battle arriverà a gennaio.