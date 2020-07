Halo Infinite, ambientazione e cronologia: gli ultimi dettagli e avvistamenti

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dalla pubblicazione della Demo gameplay di Halo: Infinite, eppure continuano a emergere nuovi e interessanti dettagli sulla prossima avventura di Master Chief.

Dopo aver confermato che l'approccio adottato per lo sviluppo del titolo è quello di offrire un vero e proprio 'reboot spirituale' della serie Halo, gli sviluppatori di 343 Industries tornano a condividere alcune considerazioni sulla produzione. Nello specifico, riferendosi all'ambientazione del gioco, la software house ha offerto conferma definitiva a quelli che già erano i sospetti di parte della community: il nuovo Halo Infinite sarà ambientato su Zeta Halo, area nota anche come Installazione 07.

Dal team parte degli Xbox Games Studios non sono invece giunte dichiarazioni particolarmente dettagliate sulla cronologia del gioco, salvo la conferma che proseguirà la narrazione offerta in Halo 5. Su questo fronte, tuttavia, l'insieme dei trailer mostrati sino ad ora pare aver offerto alcuni dettagli. Osservando attentamente il filmato E3 2019, è possibile notare come la data che indica la costruzione della nuova armatura di Master Chief corrisponda al 10 febbraio 2559. Quest'ultima sarebbe in seguito stata modificata il 19 settembre 2561, ovvero circa tre anni dopo gli eventi conclusivi di Halo 5: Guadians. Infine, il gameplay di Halo: Infinite mostrato durante l'Xbox Games Showcase dedicato a Xbo Series X figura come ambientato il 28 maggio 2561.



In attesa di scoprire l'esatta data di lancio del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate una nuova anteprima di Halo: Infinite, firmata dal nostro Alessandro Bruni.