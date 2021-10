Halo Infinite: le animazioni nel multiplayer sono una bella sfida, ecco perchè

La Beta Multiplayer di Halo Infinite ha colpito critica e pubblico anche per l'enorme cura riposta nelle animazioni, considerate impressionanti per la loro fluidità e realismo. Anzi, per il giornalista di Forbes Paul Tassi, Halo Infinite sarebbe una mega hit anche senza campagna.

Uno sviluppatore in forza a Santa Monica Studios, Dan Lowe, ha elogiato il lavoro svolto da 343 Industries su questo aspetto. In una serie di messaggi inviati su Twitter, Lowe spiega che raggiungere animazioni di tale qualità all'interno di un gioco multiplayer online è da considerarsi una vera e propria sfida per i team di sviluppo ed è molto complicato svolgere un grande lavoro in questo ambito tecnico: il motivo principale è perché viene data massima priorità alla corretta risposta dei comandi, oltre a dare un perfetto equilibrio a tutti gli elementi legati al competitivo in modo tale da non rendere sbilanciate le partite in rete.

In termini di gameplay è importante che i movimenti siano quanto più rapidi possibili, permettendo ai personaggi di muoversi, correre e rallentare in maniera molto più veloce rispetto a quanto si vedrebbe in altri tipi di videogiochi oppure nelle modalità single player. Il tutto volto ad evitare l'insorgere di qualunque forma di disparità tra i giocatori in termini di classi, armi, gadget ed ogni altro elemento che caratterizza il multiplayer online.

Le animazioni devono quindi essere programmate per sottostare a queste regole, e bilanciarle con la velocità dei movimenti in modo da non dare vita ad effetti visivi poco credibili, come modelli poligonali che scivolano lungo il terreno. Se nella nostra prova della Beta Multiplayer di Halo Infinite siamo rimasti nel complesso soddisfatti, è merito anche dell'enorme impegno dimostrato da 343i nel realizzare animazioni così curate nonostante le grandi difficoltà di programmazione derivate da questo specifico aspetto tecnico.

Il thread sulla pagina Twitter di Dan Lowe rivela ulteriori dettagli e curiosità sul tema.