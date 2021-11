Halo Infinite, ecco l'orario di lancio: sconti speciali per la saga con il Black Friday

L'attesissima Campagna principale di Halo: Infinite è pronta a portare nuovamente Master Chief nei salotti degli appassionati della saga fantascientifica di casa Microsoft.

Per consentire alla community di organizzarsi al meglio, il team di 343 Industries ha già confermato l'orario di sblocco di Halo: Infinite, per ogni regione geografica. Per quanto riguarda il pubblico italiano, l'avventura sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 di mercoledì 8 dicembre. Il gioco non sarà dunque accessibile allo scoccare della mezzanotte, ma Halo: Infinite sarà pronto ad attendere gli appassionati al loro ritorno a casa dopo una giornata di studi o lavoro.



Per festeggiare l'imminente ritorno di Master Chief, la saga si unisce alle promozioni attive nel periodo del Black Friday 2021. I giocatori interessati a recuperare alcuni dei capitoli precedenti potranno approfittare di sconti dedicati, sino anche al 75%. L'iniziativa è attiva sulle pagine del Microsoft Store e include la Halo: The Master Chief Collection, Halo 5, Halo Wars 2 e Halo Wars: Definitive Edition. Gli sconti sono già disponibili e resteranno attivi sino al prossimo giovedì 2 dicembre 2021.

In chiusura, vi ricordiamo di prestare attenzione al rischio di imbattersi in anticipazioni indesiderate sul gioco, vista la recente comparsa del filmato introduttivo di Halo: Infinite in rete.