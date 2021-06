Halo Infinite: il multiplayer promette bene? Le ultime novità dall'E3

Halo Infinite è tornato a mostrarsi nel corso dell'evento Microsoft e Bethesda organizzato per l'E3 2021, con una finestra di lancio fissata per la fine del 2021. Sempre per gli ultimi mesi dell'anno è prevista la componente multiplayer, che verrà messa a disposizione per i giocatori in maniera del tutto gratuita.

In seguito a quanto mostrato finora da Microsoft e 343 Industries noi di Everyeye abbiamo analizzato con attenzione tutti i dettagli relativi alla componente multiplayer online del nuovo Halo, facendo riflessioni sui contenuti e sulle caratteristiche. Potete trovare il video anche sul nostro canale Youtube che vi invitiamo a seguire in modo da restare sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti quotidiani. In merito alla componente multiplayer di Halo Infinite, ricordiamo che non sono previste loot boxes, offrirà dei Battle Pass permanenti e in termini di prestazioni tecniche girerà fino a 120fps con una modalità apposita per Xbox Series X.

Sembra che questa fondamentale componente del titolo abbia incontrato i favori dei giocatori: il trailer del multiplayer di Halo Infinite e divenuto di tendenza su Youtube raccogliendo tantissimi votazioni positive. Inoltre è prevista una Beta di Halo Infinite in estate che tuttavia sarà limitata solo agli insider. Ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile, oltre che su Xbox Series X/S, anche su PC e Xbox One. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo infine alla nostra anteprima sul multiplayer di Halo Infinite.