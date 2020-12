Halo Infinite, ci sarà anche l'Arbiter? Il doppiatore stuzzica i fan

Mentre continuiamo ad attendere informazioni ufficiali su Halo Infinite, che non vedrà la luce prima del prossimo autunno, dalla rete emerge un'indiscrezione potenzialmente molto interessante in merito alla narrativa nel gioco.

Della storia e dei personaggi coinvolti sappiamo lo stretto necessario. Halo Infinite si svolgerà dopo i fatti narrati nel quinto capitolo, andando a rappresentare la terza parte della Reclaimer Saga, e vedrà Master Chief impegnato sull'Installazione 7 (Zeta Halo) nella più grande avventura per la salvezza dell'umanità della sua vita. Grazie ai trailer condivisi finora abbiamo potuto fare la conoscenza di un pilota senza nome, che salva lo Spartan alla deriva nello spazio, e del villain di nome Escharum, un signore della guerra appartenente alla fazione degli Esiliati. Alcuni giocatori sono convinti che a questi personaggi andrà ad affiancarsi anche l'Arbiter, figura che ha rivestito un ruolo molto importante in Halo 2 e Halo 3, e poi apparso anche in Halo 5.

Ad alimentare le loro speranze è stato Keith David, ossia l'attore che lo interpreta. Quando un fan gli ha domandato "Puoi dirci se sei in Halo Infinite?", David ha risposto "Dovrei ucciderti", dando chiaramente l'impressione di essere coinvolto in qualche modo nel progetto. Se non lo fosse, avrebbe potuto semplicemente dire di no.

L'Arbiter tornerà davvero in Halo Infinite? Se sì, che ruolo avrà nell'economia della narrazione? Lo scopriremo nei prossimi mesi. La nuova avventura di Master Chief verrà pubblicata su Xbox One, Xbox Series X|S e PC nell'autunno del prossimo anno. Bonnie Ross di 343 Industries ha assicurato che il team ha fatto tesoro delle critiche, e che i fan riceveranno ciò che hanno sempre desiderato da Halo.