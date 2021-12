Halo Infinite: dopo l'armatura di Iron Man, le orecchie da gatto fanno impazzire tutti

Questa settimana ha visto l'arrivo di numerosi oggetti cosmetici per Halo Infinite, nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato l'arrivo del bundle Fuoco e Gelo con armature in stile Iron Man, adesso sembra che tutti siano impazziti per il pacchetto Cat Lovers.

In vendita al prezzo di dieci dollari/euro, questo bundle include delle orecchie da gatto per il casco, disponibili in varie colorazioni, oltre ad una serie di charm e altri accessori estetici dedicati al mondo dei felini. Si tratta di oggetti estetici che non hanno ovviamente alcuna influenza in-game, eppure pare che le orecchie da gatto siano diventate in poche ore estremamente popolari tra i giocatori di Halo Infinite, generando anche parecchie polemiche su Reddit da parte dello zoccolo duro, una parte dei giocatori "storici" di Halo non sembra gradire troppo questo approccio legato alla vendita di oggetti estetici.

Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad esempio all'arrivo dell'armatura da Samurai in Halo Infinite e con ogni probabilità in futuro vedremo altre skin di questo tipo, alcune probabilmente basate anche su collaborazioni con altri popolari franchise del mondo del cinema, della TV e dei videogiochi. Siete in cerca di skin gratis? Su Everyeye.it trovate la guida per sbloccare tutte le skin di Natale di Halo Infinite.