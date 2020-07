Halo Infinite:l'armatura di Master Chief prende forma nel teaser dell'evento Xbox Series X

In attesa dell'evento Xbox Series X del 23 luglio, 343 Industries pubblica un teaser trailer di Halo Infinite con protagonista Master Chief, o meglio, la sua ipertecnologica armatura Mjolnir mentre viene assemblata in uno degli stabilimenti industriali dell'UNSC terrestre.

In occasione dello show digitale organizzato da Microsoft per presentare i giochi in arrivo su PC Windows 10, Xbox Series X e Xbox One nel corso dei prossimi mesi, avremo modo di ammirare delle scene di gameplay provenienti dalla campagna di Halo Infinite.

La vetrina mediatica dell'Xbox Games Showcase del 23 luglio darà così modo a 343 Industries di mostrare finalmente il frutto del lavoro che stanno portando avanti ormai da diversi anni, consentendoci così di scoprire le novità narrative, ludiche, grafiche e contenutistiche del prossimo atto dell'epopea sparatutto di John-117.

Il precedente teaser condiviso da 343 Industries aveva suggerito il ritorno di Atriox e degli Esiliati in Halo Infinite: per scoprire cosa bolle in pentola e avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per assistere all'evento Xbox previsto per le ore 18:00 italiane di giovedì 23 luglio.