Halo Infinite tra armi e modalità di gioco: cosa aspettarsi dalla Beta?

Nel corso del livestream volto a presentare la Beta Tecnica di Halo Infinite, 343 Industries ha mostrato in maniera più dettagliata quali saranno i contenuti in termini di armi, mappe e modalità di gioco presenti nei test che si svolgeranno su PC, Xbox Series X/S e Xbox One dal 29 al primo agosto 2021.

Numerose le armi confermate per i test, garantendo così una pregevole varietà. Ecco di seguito la lista completa:

MA40 Assault Rifle

BR75 Battle Rifle

Vk78 Commando

Pulse Carabine

Plasma Pistol

MK50 Sidekick

CQS48 Bulldog

S7 Sniper

Needler

Ravager

Heatwave

Skewer

Per quanto riguarda le mappe giocabili, ce ne saranno tre: il Bazaar collocato nella città di Mombasa, Live Fire e Recharge. Tutte le mappe promettono di offrire ai giocatori scenari di ampia portata e con tantissimi punti d'interesse da sfruttare a proprio vantaggio per eliminare con maggiore facilità gli avversari. Per finire, due saranno le modalità di gioco che i tester avranno modo di sperimentare: Arena Slayer vs Bots e Academy Weapon Drills. I test saranno per gli sviluppatori il primo vero banco di prova sull'efficienza delle meccaniche di gioco e del comparto tecnico, e offriranno al tempo stesso una discreta varietà di contenuti che permetteranno ai giocatori di avere un assaggio concreto di ciò che li attende in vista del gioco completo, la cui uscita è sempre fissata per la fine del 2021 ma per il momento senza una data più precisa.

A tal proposito una pubblicità di ciambelle potrebbe aver svelato quando uscirà Halo Infinite, sebbene non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale. Nel frattempo Halo Infinite è stato mostrato per la prima volta su Xbox One.