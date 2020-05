Halo Infinite: arriva la conferma di Microsoft sul periodo d'uscita

In attesa di scoprire i primi filmati di gameplay dei giochi Xbox Series X al prossimo Inside Xbox, il colosso di Redmond continua a diffondere nuovi dettagli sulla console di prossima generazione e sulle esclusive in sviluppo presso i team acquisiti negli ultimi tempi. Tra questi non può certo mancare Halo Infinite.

Come ormai ben saprete, il nuovo ed attesissimo episodio dello sparatutto targato 343 Industries non ha ancora una data d'uscita ben precisa e la recente emergenza Covid-19, che ha costretto i team di sviluppo di tutto il mondo a rallentare il loro lavoro a causa dello smart working, ha fatto tremare i milioni di fan che non vedono l'ora di tornare nei panni di Master Chief. Sembra però che lo sviluppo del gioco stia procedendo nel migliore dei modi e in un lungo post di Microsoft è stato confermato nuovamente che l'obiettivo del team è quello di raggiungere gli scaffali di tutti i negozi nel corso delle festività natalizie del 2020, in concomitanza con il lancio di Xbox Series X.

Vi ricordiamo che proprio oggi Microsoft ha annunciato con lo stesso post degli aggiornamenti periodici su Xbox Series X, attraverso i quali verranno fatti sapere ai fan tutti i dettagli sulla console e sui giochi in arrivo. È stata inoltre confermata la presenza dei giochi first party ad un evento che si terrà a luglio 2020 e, con tutta probabilità, Halo Infinite sarà tra i protagonisti assoluti.