Halo Infinite, arriva la stagione 3: l'Iratus tormenta gli Spartan in Echoes Within

Con l'inizio della stagione 3 di Halo: Infinite ormai ufficiale, il team di 343 Industries celebra il nuovo traguardo con la pubblicazione di un suggestivo video dedicato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato introduce i personaggi principali e le atmosfere di Echoes Witihin. Con la sequenza cinematica di apertura del contenuto post lancio, la community fa la conoscenza di Dinh, Spartan caratterizzato da una storia drammatica. A tormentare il combattente, vi sono visioni di morte e violenza, ma non solo: una inquietante presenza ne infesta i pensieri. Responsabile di questo tormento interiore è l'Iratus, intelligenza artificiale creata a partire dalle menti di creature ed entità non umane.



L'IA e Dinh saranno dunque i due grandi protagonisti della stagione 3 di Halo: Infinite, la cui mitologia si svilupperà a partire da questi personaggi. Battezzata Echoes Within, questa nuova fase del supporto post lancio rappresenta un momento particolarmente importante per l'esclusiva Microsoft, che inizialmente ha faticato nell'offrire con regolarità nuovi contenuti alla propria community. Non a caso, Echoes Within è il progetto più ambizioso di espansione di Halo: Infinite.



Al momento attiva su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, la stagione 3 dello shooter sci-fi di 343 Industries è al servizio degli Spartan.