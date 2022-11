Halo Infinite: arrivano nuovi dettagli sulla modalità Battle Royale

Dopo un lungo silenzio circa le modalità che verranno introdotte nel prossimo futuro in Halo Infinite ed in seguito all'annuncio dell'inserimento del Ray Tracing sulla versione PC di Halo Infinite, giungono ulteriori informazioni circa l'avvento della tanto attesa modalità Battle Royale nel titolo di 343 Industries.

Nelle ultime ore, l'utente di Twitter Bathrobe Spartan ha rilasciato alcuni screenshot che suggeriscono la presenza di alcuni file interni al gioco, i quali rivelerebbero nuove informazioni sulla modalità Battle Royale. Denominata con il nome in codice Tatanka, dai dettagli che emergono dalle acquisizioni di tali contenuti sembrerebbe che anche la novità che verrà introdotta in Halo Infinite sarà caratterizzata da una fase di dispiegamento e di rilascio dei giocatori, così come i titoli attinenti al medesimo genere videoludico di riferimento. Si tratta di una peculiarità dei Battle Royale e, dunque, da questa semplicissima informazione sembrerebbe esserci una correlazione tra i dati e la modalità sopracitata.

La vera novità di Halo Infinite rispetto ai prodotti appartenenti alla stessa categoria consisterebbe nell'equipaggiamento iniziale dei giocatori: dopo la fase di schieramento dei player, infatti, gli utenti arriveranno sulla mappa di gioco con il proprio arsenale da battaglia. Quindi, le fasi iniziali di ottenimento randomico delle risorse verrebbe meno con il Battle Royale concepito ed ideato dal team di 343 Industries. Le informazioni in possesso dall'utente Ains - sempre su Twitter -ci danno ulteriori informazioni, ma questa volta sulla possibile data d'uscita della modalità: Il Battle Royale di Halo Infinite dovrebbe arrivare con la stagione 4 del gioco.

Nulla di certo per il momento, ma se così fosse ci si potrebbe aspettare un generico metà 2023 come data di lancio. Attualmente non vi è modo di verificare - con delle informazioni ufficiali - tutte le indiscrezioni che riguardano Halo Infinite. Negli ultimi giorni il gioco si è aggiornato con dei nuovi contenuti, anche se le ricompense del Winter Update sono "deludenti" per i giocatori. Ciò nonostante, il supporto post-lancio di Halo Infinite continua a sfornare nuovi contenuti per gli utenti, anche se le novità più importanti non sono ancora approdate nel tanto discusso titolo targato 343 Industries.