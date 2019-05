Halo Infinite: in arrivo nel 2020 anche su Xbox Scarlet?

Continuano ad emergere in rete nuove voci di corridoio sui principali annunci che arriveranno nel corso dell'attesissima conferenza Microsoft all'E3 2019 e, questa volta, il protagonista dei leak è Halo Infinite.

Sempre secondo l'utente Braldryr su NeoGaf, il prossimo capitolo dello sparatutto in prima persona sarà mostrato durante l'evento e il periodo d'uscita è quello delle vacanze natalizie del 2020. La parte più interessante del rumor riguarda però le piattaforme di riferimento, dal momento che stando alle dichiarazioni dell'utente il gioco sarà cross-gen ed arriverà quindi in contemporanea su PC (Windows 10), Xbox One e Xbox Scarlet, la console Microsoft di prossima generazione. Se così fosse, è molto probabile che il lancio delle prossime console potrebbe davvero avvenire negli ultimi mesi del prossimo anno e Halo Infinite sarebbe la perfetta killer application per mostrare le potenzialità della nuova macchina.

Vi ricordiamo che tra gli ipotetici annunci in arrivo durante la conferenza Microsoft all'E3 2019 troviamo la data d'uscita di Gears 5 e un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, anch'esso comprensivo della data d'uscita. Sapevate che il budget di Halo Infinite potrebbe aggirarsi sui 500 milioni di dollari?