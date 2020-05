Halo Infinite, in arrivo l'Art Book ufficiale: sarà l'Halo più ambizioso di sempre

Mentre il mese di maggio ha consentito al pubblico di assistere all'annuncio di numerosi nuovi giochi destinati ad approdare su Xbox Series X, per tornare a vedere in azione Master Chief l'attesa sarà leggermente più lunga.

Infatti, il gameplay di Halo: Infinite sarà mostrato a luglio, in occasione di un ulteriore evento Microsoft interamente dedicato alla prossima generazione di console. In attesa dell'estate, ha però fatto la sua comparsa su Amazon un interessante prodotto. Nel catalogo virtuale del colosso dell'e-commerce è infatti stato avvistato un Art Book dedicato al gioco, intitolato "The Art of Halo Infinite" e proposto da 343 Industries. La data di pubblicazione indicata corrisponde al momento al 29 dicembre 2020, ma è molto probabile che si tratti di un semplice placeholder. Il prezzo di vendita del volume di 200 pagine è pari a 39,99 dollari e sarà prodotto dalla nota casa editrice Dark Horse.



In descrizione, è possibile leggere: "Master Chief è tornato. Il leggendario super soldato fa ritorno con Halo Infinite. 343 Industries e Microsoft stanno costruendo l'Halo il più grande e visivamente spettacolare di sempre". Per sfruttare le potenzialità di Xbox Series X, si ricorda, il team "ha costruito un engine di gioco next gen, completamente nuovo, offrendo ai propri artisti di fama globale gli strumenti e la tecnologia per realizzare mondi, guerra e meraviglia nell'universo di Halo con uno stile e una qualità che non hanno precedenti".



343 Industries ha già ufficialmente invitato il pubblico a prepararsi per le novità si Halo Infinite in arrivo a luglio.