Halo Infinite, in arrivo qualcosa di grandioso e mai visto prima?

Sullo sfondo dell'ultimo video dedicato alla Forgia di Halo Infinite, gli sviluppatori continuano a lavorare al fianco del team di Certain Affinity per portare nuovi contenuti ai giocatori.

Della siuazione ha parlato nientemeno che l'amministratore delegato di Certain Affinity, Max Hoberman, durante una recente intervista ai microfoni di GamesBeat. Il CEO ha preferito non sbottonarsi più di tanto sui nuovi contenuti previsti per il gioco, ma ha rivelato abbastanza da potersi fare un'idea della portata dei prossimi aggiornamenti.



Il CEO ha confermato che lo studio è al lavoro su Halo Infinite da circa due anni, un processo che darà alla luce, stando alle sue parole, a qualcosa di grandioso e mai visto prima per il franchise. Questo progetto costituisce, ha aggiunto il CEO, una delle priorità dello studio e vi sono dedicati circa 100 sviluppatori.

Di recente, tra l'altro, ha tenuto banco la questione relativa allo sviluppo dell'FPS di 343 Industries. Un noto giornalista di Thurrott, Brad Sams, ha rivelato che - stando ad alcune fonti interne a Microsoft - lo sviluppo di Halo Infinite sarebbe costato centinaia di milioni di dollari. L'idea iniziale degli sviluppatori era quella di creare un gioco mastodontico, che potesse evolversi negli anni e ricevere supporto continuo, ma il progetto è stato via via ridimensionato fino al lancio con il modello free-to-play.