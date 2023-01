Halo Infinite: in arrivo l'IA nella modalità Forgia? 343 Industries ci sta pensando

Nel frattempo che i giocatori si cimentano con l'evento Joint Fire di Halo Infinite, che andrà avanti fino al 31 gennaio 2023, 343 Industries continua a pensare nuovi modi per arricchire l'esperienza di gioco offerta dalla sua ultima fatica. Ed una possibile novità potrebbe riguardare la Forgia.

Rispondendo ad alcuni follower su Twitter, il lead designer Michael Scorr ha lasciato chiaramente intendere che lo studio sta escogitando un modo per implementare l'IA nemica all'interno della celebre modalità di gioco, in modo così da ampliare ulteriormente le opzioni di personalizzazione a disposizione degli utenti e dare così vita a nuovi approcci di gameplay che prevedano lo scontro anche contro avversari mossi dall'intelligenza artificiale.

"Non c'è ancora nulla di confermato, ma stiamo già pensando al miglior modo per introdurre l'IA vista nella Campagna all'interno della Forgia", ha affermato Scorr, noto su Twitter anche come Forge Lord e sempre pronto ad ascoltare i bisogni della community nel tentativo di venire incontro alle loro esigenze. Non mancano infatti utenti che vorrebbero cimentarsi in modalità PVE, con Scorr che assicura come il team si stia impegnando per ampliare questo tipo di opzioni.

Al momento non è chiaro se e quando l'IA arriverà nella Forgia, ma non sono da escludere aggiornamenti in tal senso già nel prossimo futuro. Nel frattempo qualcuno ha ricreato una pista di Mario Kart grazie alla Forgia di Halo Infinite, e si tratta solo di un esempio delle elaborate creazioni preparare fin qui dai fan.