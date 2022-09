Halo Infinite: in arrivo una lunghissima diretta dedicata al reveal della Forgia

Siete stanchi di vedere la Forgia di Halo Infinite solo nei leak che spuntano periodicamente sui social? Sappiate allora che manca pochissimo alla presentazione ufficiale dell'editor.

In attesa che la versione Beta della Forgia di Halo Infinite faccia il proprio debutto con l'aggiornamento invernale dello shooter in prima persona targato 343 Industries, il canale ufficiale YouTube della serie Microsoft si prepara ad accogliere un video della durata di 90 minuti durante i quali verranno sviscerati i meccanismi alla base del sistema di costruzione dell'editor. Il filmato in questione sarà disponibile per tutti a partire dalle ore 20:00 del fuso orario italiano di oggi, venerdì 9 settembre 2022.

Per chi non lo sapesse, la Forgia di halo Infinite consisterà in un editor piuttosto potente con il quale creare mappe, modalità e altre esperienze che potranno poi essere condivise con gli altri utenti. A tal proposito, potete farvi un'idea delle potenzialità di questa componente del gioco grazie alla riproduzione del teaser giocabile del Silent Hills di Kojima in Halo Infinite.

Sapevate che la coop a schermo condiviso è attivabile in Halo Infinite grazie a un glitch scoperto dalla community?