Halo Infinite: in arrivo una nuova statua di Master Chief con tanto di lama energetica

Sebbene Halo Infinite non abbia ancora raggiunto gli scaffali dei negozi di tutto il mondo, Dark Horse e 343 Industries hanno appena annunciato l'arrivo di una seconda statua dedicata a Master Chief.

La statua in questione vede lo Spartan posizionato su una base ispirata allo Zeta Halo mentre impugna con una mano la Lama Energetica classica e con l'altra è intento ad utilizzare il rampino, una delle novità del nuovo episodio della serie. Sulle spalle del personaggio troviamo invece un fucile d'assalto MA40. L'oggetto è alto poco più di 25 centimetri e potrà essere acquistato nella versione classica o in quella variant, la quale arriverà esclusivamente presso i Best Buy americani e avrà come peculiarità la colorazione della Lama Energetica, che in questo caso sarà rossa.

Sul sito ufficiale, il quale riporta l'elenco dei negozi di tutto il mondo presso i quali si potrà effettuare il preorder della statua, non sembra esserci l'Italia ma è molto probabile che nel nostro paese si tratterà di un'esclusiva GameStop Zing proprio come l'altra statua della stessa serie. Per quello che riguarda prezzo e data d'uscita, il prodotto dovrebbe arrivare il prossimo gennaio 2022 ad un costo di circa 60 euro.

