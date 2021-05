Halo Infinite, aspettando la data di uscita: musiche svelate da un negozio di giocattoli?

Con la serie di Halo che ha festeggiato il ventesimo anniversario da poche settimane, la community resta in attesa di poter assistere ad un nuovo reveal di Halo: Infinite.

Al rinvio dello scorso anno, hanno fatto seguito una serie di diari di sviluppo, con 343 Industries che ha di volta in volta mostrato alcuni spiragli dello sviluppo del titolo. In attesa di poter tornare a vestire i panni di Master Chief su Xbox One, PC e, ovviamente, Xbox Series X|S, gli appassionati potrebbero aver avvistato alcuni brani della colonna sonora di Halo: Infinite.



La fonte è piuttosto inaspettata, con la community che ha concentrato la propria attenzione su MEGA Construx, compagnia di giocattoli che propone creazioni in stile LEGO. Sei diversi set dedicati ad Halo sono infatti stati presentati dalla compagnia con dei brani che potrebbero rappresentare degli estratti delle musiche di Halo: Infinite. Di seguito, i relativi link:

Ovviamente, al momento si tratta di una semplice supposizione, per quanto sicuramente suggestiva. Per il momento, non resta che attendere, nella speranza che Halo: Infinite si prestino in forma smagliante all'E3 2021