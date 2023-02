Halo Infinite: state aspettando un DLC per la campagna? Non trattenete il fiato

Emergono nuovi dettagli sullo stato di salute di 343 Industries report di Bloomberg, Jason Schreier ribadisce ancora una volta come lo studio non stia in alcun modo lavorando a contenuti single player per Halo Infinite.

343 non ha in cantiere nessun DLC single player per Halo Infinite, il team avrebbe già completato lo sviluppo di alcune modalità multiplayer che debutteranno nei prossimi mesi e ora sarebbe al lavoro su un nuovo progetto insieme allo studio Certain Affinity, il tanto rumoreggiato Project Tatanka, apparentemente un Battle Royale, non è chiaro però se questo sia ambientato nell'universo di Halo oppure no.

Come riportato sempre da Schreier, 343 Industries ha anche sviluppato alcuni pitch del prossimo gioco di Halo in Unreal Engine 5, per il momento si tratta di prototipi da sottoporre all'attenzione della dirigenza e non è detto che questi raggiungano la fase di sviluppo.

In ogni caso, il futuro di Halo non è in discussione, come ribadito da Phil Spencer, 343 continuerà ad occuparsi della serie e in particolare del comparto multiplayer, con focus già rivolto ai prossimi capitoli della saga Microsoft. La campagna di Halo Infinite sembra un capitolo chiuso e sia Microsoft che 343 stanno già guardando avanti per plasmare il futuro di Halo.