Halo Infinite, aspettando l'E3 2021: il nuovo artwork di 343 Industries

L'annuncio della conferenza congiunta di Microsoft e Bethesda all'E3 2021 è stata condivisa dal team Xbox con la presentazione di un suggestivo artwork dedicato.

Quest'ultimo ha visto assoluto protagonista l'universo di Halo, in vista dell'atteso ritorno di Master Chief su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Con il posticipo di Halo: Infinite, l'esclusiva Microsoft resta ancora priva di una data di lancio ufficiale, ma sembra che l'E3 di quest'anno potrebbe rappresentare il palco più adatto per aggiornamenti sullo sviluppo del gioco. Proprio di recente, del resto, 343 Industries ha annunciato che non saranno pubblicati nuovi diari di sviluppo per Halo: infinite sino alla conferenza Microsoft.

Con quest'ultima in programma per la giornata del 13 giugno, non resta che attendere ancora pochi giorni per saperne di più. Per alleviare l'attesa, la software house verdecrociata ha reso disponibile la versione integrale dell'artwork utilizzato per l'annuncio dell'evento: potete visionare l'immagine a tema Halo: Infinite direttamente in calce a questa news.



Nel frattempo, gli appassionati dell'opera sci-fi possono avere un possibile assaggio della colonna sonora di Halo: Infinite, con alcuni brani che potrebbero essere stati accidentalmente svelati da una compagnia di giocattoli. L'appuntamento con la conferenza Microsoft, lo ricordiamo, è fissato per le ore 19:00 del 13 giugno, per una diretta di ben 90 minuti.