Halo Infinite, gli Assassinii sono stati rimossi: erano uno svantaggio per chi li eseguiva

A seguito della Beta Tecnica con cui molti giocatori hanno potuto provare in anteprima il nuovo sparatutto, 343 Industries ha deciso di eliminare, almeno per il momento, gli Assassinii da Halo Infinite. Stando alle spiegazioni fornite dagli sviluppatori, queste esecuzioni rappresentavano uno svantaggio per i giocatori stessi che le praticano.

Gli assassinii sono animazioni che si attivano quando ci si avvicina di soppiatto a un giocatore nemico attaccandolo in mischia da dietro, e fanno parte della saga di Halo da ormai diversi capitoli. Nonostante 343 Industries avesse ribadito nell'ultimo livestream dedicato al gioco come "amasse le esecuzioni", si è vista costretta ad eliminarle dal momento che la meccanica procurava uno svantaggio competitivo ai giocatori, i quali in numerosissimi casi hanno deciso di disattivarla completamente. In particolare, l'Assassinio prevede un'animazione piuttosto lenta ed elaborata che lascia per molto tempo allo scoperto il giocatore. Inoltre, capita di attivare l'animazione anche quando si vorrebbe semplicemente effettuare un attacco corpo a corpo. Lo studio ha quindi recepito il messaggio ed ha deciso di tagliarle completamente dal gioco.

Naturalmente, Halo Infinite è e sarà un gioco in costante evoluzione, ed infatti il team di sviluppo ci ha tenuto a precisare che gli Assassinii potrebbero fare il loro ritorno in futuro. Per far sì che questo accada, la meccanica dovrà essere rifinita e ribilanciata affinché non sia più svantaggioso per gli utenti.

Intanto, nei giorni scorsi il gioco è stato ancora vittima di leak: in questo caso abbiamo potuto dare uno sguardo al menu della campagna principale e ad un Warthog speciale. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Halo Infinite.