Halo Infinite: niente Assassinio al lancio, ecco perché non ci sarà

Durante la presentazione della Tech Preview di Halo Infinite, Tom French (Senior Mission Designer di 343) ha confermato che l'Assassinio (attacco introdotto in Halo Reach e visto poi anche in Halo 4) non sarà presente al lancio nel nuovo gioco della serie.

"L'Assassinio non sarà presente in Halo Infinite al lancio. Adoriamo questa e altre finisher ma abbiamo scoperto che molte persone le disattivano perché questi attacchi portano in dote anche alcuni svantaggi.". Gli assassini sono delle lunghe ed elaborate animazioni che si attivano come istant kill con un attacco melè alle spalle. Lasciano chi le fa indifeso ai colpi dei nemici per tutta la durata dell'assassinio, e possono persino essere interrotte facendo perdere quella che altrimenti sarebbe una kill assicurata. Bellissime e divertenti, venivano disattivate da tutti i giocatori nei match competitivi perché troppo svantaggiose.



Lo studio valuterà come muoversi con l'obiettivo di capire come introdurre l'Assassinio in Halo Infinite senza sbilanciare il gameplay, il team vuole fare in modo che le finisher siano accessibili e che diano soddisfazione nell'esecuzione, senza andare però a rovinare il bilanciamento generale.

La Beta Tecnica di Halo Infinite si terrà dal 29 luglio al primo agosto, questo primo test si concentrerà sulla stabilità dei server, dell'infrastruttura online e sul funzionamento dei Bot, inoltre i partecipanti potranno provare lo shop in-game senza spendere nulla, così da testare anche questo aspetto della produzione. Halo Infinite è ancora privo di una data di uscita, secondo alcuni rumor il gioco arriverà a novembre, sappiamo che il multiplayer verrà distribuito come free to play, come confermato da Microsoft e 343 allo scorso E3 di giugno.