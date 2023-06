Halo Infinite grande assente all'Xbox Showcase: Phil Spencer spiega perché

Halo è da sempre una delle bandiere più iconiche di Xbox, ed è comprensibile la sorpresa dei fan nel non aver avuto alcun aggiornamento riguardo ad Halo Infinite durante il recente Xbox Showcase di Microsoft. A spiegare l'assenza di Master Chief all'evento è stato direttamente Phil Spencer.

Nel corso di un'intervista concessa al Guardian, Phil Spencer ha affermato che la significativa crescita della line-up di studi first party di Xbox comporta che i franchise dominanti della compagnia non dovranno più essere necessariamente al centro dell'attenzione di ogni evento Xbox (tra gli assenti illustri dell'evento c'è anche Gears of War, di cui si vocifera un nuovo capitolo sviluppato da People Can Fly).

"Non direi che Halo è di minore importanza, ma ora abbiamo più di 20 studi", ha detto Spencer. "Tornerò agli anni in cui avevamo praticamente quattro giochi: Fable, Forza, Halo, Gears, i quattro cavalieri dell'apocalisse. Adesso abbiamo molte più carte da giocare".

Spencer ha anche affermato che la recente ristrutturazione interna di 343 Industries è stata un fattore che ha portato Halo a saltare lo show: "Siamo stati abbastanza trasparenti riguardo al cambio di leadership di 343", ha detto. "Puoi vederlo in alcune delle cose social che [il team ha] fatto durante le stagioni, ma non voglio costringerli a parlare della loro visione a lungo termine fino a quando non saranno pronti. Penso che vedrete arrivare alcune cose piuttosto interessanti".

Matt Booty di Microsoft ha invece parlato dell'eventuale cambio di sviluppatore della serie di Halo.